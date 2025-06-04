Вестник Кавказа

Иран в СБ ООН призвал взять под контроль МАГАТЭ ядерные объекты Израиля

Эмблема ООН
© Фото: Динара Хаирова
Ядерные объекты Израиля должны быть переданы под контроль МАГАТЭ, об этом заявил на экстренном заседании СБ ООН постпред Ирана. Также он назвал удары Израиля и США по Ирану следствием предвзятости главы МАГАТЭ.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности ООН призвал СБ передать ядерные объекты Израиля под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Совет Безопасности должен немедленно принять меры в соответствии с главой 7 Устава ООН <…>, приняв эффективные принудительные меры в отношении агрессоров, привлечь США и Израиль к ответственности, а также передать израильские ядерные объекты под контроль Агентства"

– Иравани

Он отметил, что атаки Израиля и США на Иран "не произошли в вакууме", это отчасти результат предвзятого отношения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Они (атаки) являются прямым результатом незаконных и политических действий США и его европейских партнеров - Великобритании, Франции и Германии, а также предвзятого поведения генерального директора МАГАТЭ"

– Иравани

В свою очередь Гросси, выступая в СБ ООН, заявил, что "есть окно возможности, чтобы вернуться к диалогу и дипломатии" по эскалации вокруг Ирана.

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