Ядерные объекты Израиля закрыты для МАГАТЭ

Инспекторы МАГАТЭ не имеют доступа на ядерные объекты Израиля, так как страна не подписывала ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного оружия, рассказал Гросси.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил, почему инспекция на ядерные объекты Израиля невозможна, дело в том что Израиль – не участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает телеканал Al Jazeera.

"Израиль в числе прочих стран, таких как Индия, Пакистан и других, не подписал ДНЯО. Поэтому если вы не подписываете ДНЯО, то это (запрос на проведение проверок МАГАТЭ) бессмысленно"

– Гросси

Он заметил, что "МАГАТЭ не является всемирной ядерной полицией", потому нельзя организовать проверку ядерных объектов в странах, не состоящих в ДНЯО.

"Я не могу постучать в вашу дверь и сказать, что я хочу провести у вас инспекцию, потому что считаю, что у вас есть ядерное оружие"

– Гросси

Израиль по различным оценкам обладает 80-300 ядерными боеголовками. Иран, по оценкам МАГАТЭ, не создает ядерное оружие.