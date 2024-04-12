Иран пообещал ответный удар по ядерным позициям Израиля

Армия Ирана пригрозила Израилю ответным ударом по ядерным объектам страны, в случае нападения. Иран готов пересмотреть свою позицию по ядерной программе.

Иран готов ударить по ядерным объектам Израиля, если тот нападет на Исламскую Республику. С таким заявлением выступил глава КСИР, который отвечает за безопасность ядерного арсенала ИРИ, Ахмад Хакталаб.

Он подчеркнул, что Иран уже обнаружил расположение ядерных объектов республики.

"Если Израиль захочет принять меры против наших ядерных объектов, он обязательно столкнется с нашим ответом — Израиль и его ядерные объекты будут атакованы. <...> Ядерные объекты Израиля выявлены, необходимая информация обо всех целях находится в нашем распоряжении, и чтобы отреагировать на их возможные агрессивные действия, наши руки находятся уже на спусковом крючке запуска мощных ракет для уничтожения выявленных целей"

- Ахмад Хакталаб

В случае нападения, Иран пересмотрит свою точку зрения в отношении своей ядерной программы.

Ранее сообщалось, что власти ИРИ не будут производить ядерное оружие, и развитие ядерной сферы будет идти только в мирном направлении.