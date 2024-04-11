Вестник Кавказа

Иран предупреждал Штаты об атаке на Израиль

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране сообщили, что предупреждали Вашингтон об ударах по Израилю. Тегеран отправил Штатам еще одно письмо, в котором говорил, что не хочет эскалации в регионе.

Иран предупреждал Штаты о своей атаке на Израиль в ответ на удар по консульству в Сирии, сообщил глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиан.

Министр заявил, что, помимо этого сообщения, Тегеран отправил в Вашингтону и другое письмо, в которого говорилось, что Иран не является сторонником осложнения ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы четко указали американцам, что решение о нанесении ударов принято Высшим советом национальной безопасности Ирана, председателем которого является президент страны"

- Хосейн Амир Абдоллахиан

Кроме того, по словам дипломата, Вашингтон знал, что американские интересы в регионе затронуты не будут. Все сообщения Ирана передавались через швейцарское посольство.

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