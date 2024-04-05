США отказались от масштабной войны с Ираном

В Белом доме сообщили, что США не хотят расширения конфликта с Ираном. СМИ сообщают, что Джо Байден отговорил Биньямина Нетаньяху от ответного удара.

Штаты не хотят расширения конфликта с Ираном, президент Джо Байден выразился ясно, сообщил советник Белого дома Джон Кирби.

"Мы не хотим эскалации ситуации. Мы не хотим более масштабной войны с Ираном. Президент не считает необходимым вести курс на усугубление конфронтации с Тегераном"

- Джон Кирби

Помимо этого, он заявил, что благодаря израильской обороне, которая сумела перехватить почти все иранские дроны и ракеты, был причинен "чрезвычайно легкий" урон на земле.

Советник Белого дома также добавил, что американский лидер намерен обсудить с лидерами "Большой семерки" дипломатический ответ на действия Ирана.

Кроме того, по сообщениям телеканала CNN, Байден отговорил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху от ответных ударов по Ирану.

"Кабинет военного времени Израиля соберется днем, чтобы обсудить, как отреагировать на атаку Ирана, как сообщили два израильских чиновника. Они заявили, что от одной возможной реакции — ответного удара — отказались после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Байденом в субботу"

- CNN

Там же добавили, что масштаб ущерба от ударов Ирана по Израилю в настоящее время не определен.