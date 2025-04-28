Иран нарастил экспорт своих товаров в Туркменистан

Иран в минувшем месяце нарастил экспорт своей иранской ненефтяной продукции в Туркменистан, свидетельствуют новые данные Таможенной администрации Ирана.

Только в минувшем месяце текущего иранского года (21 марта-20 апреля 2025 г.) Иран нарастил экспорт своей ненефтяной продукции в Туркменистан на 3,1% в денежном выражении, отправив в соседнюю страну около 104 тыс т товаров на сумму $26,9 млн, свидетельствуют новые статистические данные Таможенной администрации ИРИ.

Главным образом из страны экспортировались сельскохозяйственная и продовольственная продукция, промышленные товары, трансформаторы, водные кондиционеры, нефтехимическая продукция и другие виды продукции иранских производителей, передает Trend.

Всего за месяц Иран экспортировал 8,95 млн т своих ненефтяных продуктов на общую сумму $2,94 млрд долларов, снизив этот показатель на 8% в денежном выражении и на 8,3% в весовом, говорится в статданных Таможенной администрации страны.

При этом в минувшем году Иран экспортировал в Туркменистан около 1,36 м т своих товаров на сумму более $445 млн.