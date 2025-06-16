Иран на сутки продлил запрет на международные и внутренние авиарейсы

Авиавласти Ирана еще на сутки продлили запрет на работу всех аэропортов страны – авиагавани во всех крупных городах ИРИ не будут принимать, обслуживать и отправлять внутренние и международные авиарейсы до 01:30 мск 19 июня.

Иранские аэропорты останутся закрытыми для пассажиров еще как минимум сутки, до 01:30 мск 19 июня, пишет иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Из-за продолжающегося вооруженного конфликта с Израилем и сложной обстановкой в воздушном пространстве, а также для безопасности пассажиров все авиагавани страны не будут выполнять и обслуживать международные и внутренние рейсы, сообщил представитель министерства дорог и городского развития страны Маджид Ахаван.

Напомним, ранее мы писали о том, что в аэропортах Ирана и Ирака остаются десять самолетов турецких авиакомпаний, которые не могут вылететь из-за атак Израиля.

В Иране сейчас находятся пять самолетов компании Pegasus Airlines, в Ираке – два. В Ираке также продолжают стоять по одному самолету Turkish Airlines и AJet. Еще один авиалайнер, принадлежащий перевозчику Tailwind Airlines, тоже находится в Иране.