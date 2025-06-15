Air Arabia решила повременить с полетами в Россию

Несмотря на ожидания, лоукостер из ОАЭ Air Arabia приняла решение отменить до 20 июня все рейсы в Россию – решение принято на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, пояснили в компании.

Арабская авиакомпания-лоукостер Air Arabia сегодня все же отменила все рейсы в Россию до 20 июня включительно, это случилось на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает сайт авиакомпании.

Также авиаперевозчик на это же время приостановил свои рейсы в Иорданию, а до 17 июня он не будет летать в Ливан, а до 30 июня - в Ирак и Иран, передает "Интерфакс".

Ожидалось, что сегодня, 16 июня, авиакомпания возобновит полеты в РФ и вывезет из Шарджи российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за начала боевых действий между Израилем и Ираном.

По информации Российского союза туриндустрии, вылета на родину сейчас ожидают в ОАЭ около 10 тыс российских путешественников.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня самолеты авиакомпании Air Arabia выполнят несколько рейсов из ОАЭ в Россию, которыми в Москву и Екатеринбург смогут вернуться застрявшие в Шардже туристы.

Планировалось, что компания несколькими рейсами вывезет россиян из Эмиратов. Рейсы из Шарджи в Москву планировалось выполнять со стыковкой в Ташкенте, рейс из Шарджи в Екатеринбург должен был быть прямым, сообщали российские туроператоры.