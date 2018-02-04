Air Arabia приступает к вывозу российских туристов из ОАЭ

В понедельник самолеты авиакомпании Air Arabia выполнят несколько рейсов из ОАЭ в Россию. В Москву и Екатеринбург смогут вернуться застрявшие в Шардже туристы.

В Россию сегодня вернутся туристы, которые несколько дней не могут вылетать из ОАЭ домой в связи с обострением конфликта Ирана и Израиля.

Ранее АТОР сообщал о том, что около 2 тыс россиян не могут вернуться домой после отдыха из-за отмен и задержек авиарейсов на фоне ближневосточной эскалации.

Компания Air Arabia 16 июня несколькими рейсами вывезет россиян из Эмиратов. Рейсы из Шарджи в Москву будут выполняться со стыковкой в Ташкенте, рейс из Шарджи в Екатеринбург будет прямой, сообщают российские туроператоры.

Самолеты из России в ОАЭ традиционно летают через воздушное пространство Ирана - сейчас оно закрыто из-за обострения конфликта.