АТОР: ситуация с авиарейсами вскоре нормализуется

По прогнозам АТОР, ситуация с полетами, возникшая из-за эскалации конфликта Израиля и Ирана, нормализуется в течение следующих дней. По их данным, восстановить расписание сегодня невозможно.

Ситуация с авиарейсами, возникшая на фоне обострения конфликта Израиля и Ирана, вскоре нормализуется, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, на сегодняшний день часть авиакомпаний начала осуществлять полеты.

"Я думаю, что в течение ближайших нескольких дней, если ничего не случится, расписание начнет восстанавливаться в том объеме, в котором позволит изменение полетных маршрутов. <...> Это расписание устаканится, но в течение нескольких дней"

- Майя Ломидзе

Он подчеркнула, что за сегодня восстановление расписания невозможно.

Напомним, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем вынудила авиакомпании пересмотреть свое расписание. Изменения коснулись рейсов в ОАЭ, Бахрейн и Катар.