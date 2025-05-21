Десять турецких самолетов застряли в аэропортах Ирана и Ирака

Десять самолетов турецких авиакомпаний не могут вылететь из Ирана и Ирака. Причина – атаки Израиля.

Из аэропортов Ирана и Ирака не могут вылететь десять самолетов турецких авиакомпаний, сообщил портал Airporthaber, специализирующийся на новостях гражданской авиации.

Уточняется, что в Иране находятся пять самолетов компании Pegasus Airlines, в Ираке – два. В Ираке также продолжают стоять по одному самолету Turkish Airlines и AJet. Еще один авиалайнер, принадлежащий перевозчику Tailwind Airlines, находится в Иране.

Портал передал, что власти Турции предпринимают все необходимые меры, чтобы безопасно вернуть в страну свои самолеты.

Ранее министерство транспорта Турции решило отменить полеты всех авиаперевозчиков страны в Иран, Ирак, Сирию и Иорданию из-за ракетных атак Израиля по Исламской Республике.