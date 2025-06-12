Иран готовится к атаке на Израиль

Армия Ирана в самые сжатые сроки нанесет удары по Израилю. Такие атаки анонсировало иранское государственное телевидение. Они будут совершаться в ответ на продолжающиеся налеты израильских военных.

Иранская сторона буквально в ближайшие часы ответит Израилю на его атаки, такую информацию распространило государственное телевидение Ирана (IRIB).

Оно сообщает, что атаки на Израиль будут "тяжелыми и разрушительными". Никаких других подробностей госТВ Ирана не приводит.

Уточняется, что удары станут ответом на атаки армии Израиля по Ирану, которые продолжаются сегодня вечером. Под ударом оказался Тегеран и другие районы страны, работает ПВО. Предварительно в налете участвуют в основном беспилотники.