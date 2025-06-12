Израиль начал новую волну авианалетов на Иран

Наблюдатели с места событий сообщают о работе противовоздушной обороны в Тегеране. ЦАХАЛ информирует об ударе по иранскому ракетному складу. Иранские ПВО говорят об уничтожении десятка израильских беспилотников в разных районах.

Как пишут российские СМИ, чьи корреспонденты находятся сейчас в Тегеране, около 21:00 в столице Ирана сработала воздушная тревога – был совершен очередной налет ВВС Израиля, который ранее анонсировал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По данным РИА Новости, вместе с сиренами были слышны и звуки взрывов. ТАСС информирует, что в течение 5 минут в городе работали системы противовоздушной обороны.

Налет ВВС Израиля был совершен не только на Тегеран, но и на один из иранских ракетных складов, расположенных глубоко под землей. ЦАХАЛ сообщает об ударе по складу, но не о его ликвидации.

Иранские источники, в свою очередь, пишут об уничтожении беспилотника, пытавшегося ударить по атакованному накануне уранообогатительному заводу в Натанзе.

Судя по иранским данным, вечерняя атака в субботу ведется в основном посредством беспилотников – командующий ПВО одной из иранских баз Хатам аль-Анбия заявил, что в подответственных ему районах обороны сбито уже десять БПЛА в течение часа.

Агентство Tasnim уточняет, что как минимум в семи районах Ирана работают системы противовоздушной обороны.