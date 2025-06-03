Нетаньяху анонсировал новый авианалет на Тегеран

Израильский лидер Биньямин Нетаньяху предупредил Иран о новом авиационном нападении на Тегеран, добавив, что Тель-Авив намерен уничтожить все объекты, связанные с ядерной и ракетной программами Исламской Республики.

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о запланированной на этот вечер новой авиационной атаке израильской армии на столицу Ирана. По его словам, на этот раз целями авианалета станут политические цели.

"В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном, мы нанесем удары по каждому объекту и каждой цели режима"

– Биньямин Нетаньяху

Также он подчеркнул, что, по израильским данным, нанесенные накануне удары по иранским заводам практически полностью остановили ядерную программу Исламской Республики, и отметил, что теперь ЦАХАЛ сосредоточена на ликвидации производства баллистических ракет в Иране.

Нетаньяху добавил, что военная операция против ядерного и ракетного потенциала Ирана продлится до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты, пояснив, что для Израиля это битва за собственное существование.