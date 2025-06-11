Удар Израиля по Тегерану унес почти 80 жизней

Появились первые и пока неофициальные данные о последствиях ночной атаки Израиля на Тегеран – иранское новостное агентство Fars сообщает как минимум о 78 погибших при ракетных атаках по жилым районам Тегерана.

Иранское информационное агентство Fars сообщило о первых, пока неофициальных данных последствий ракетных ударов Израиля по жилым районам Тегерана.

"Неофициальное число погибших в результате сегодняшней террористической атаки Израиля по Тегерану достигло 78 человек, еще 329 пострадали"

- Fars

В то же время напомним, что Израиль сегодня днем повторно атаковал иранские ядерные и военные объекты, сообщается об уничтожении авиабазы ВВС и ударах по объектам в Натанзе и Ширазе - армия Израиля уничтожила базу иранских ВВС в Тебризе и завод КСИР по производству ракет, который находится в Ширазе, передают израильские СМИ.

Также ВВС Израиля снова атаковали иранский завод по обогащению урана в Натанзе, который ранее после ударов получил ущерб, однако утечек радиации не было. Включены ли в списки жертв и пострадавших люди после этой атаки, пока неизвестно.