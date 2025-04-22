Иран готов предложить соседним странам доступ к международным водам

Благодаря исключительному географическому положению на перекрестке трех континентов Иран готов сотрудничать с соседними странами в сфере транзита в качестве регионального хаба.

Обладая исключительным географическим положением в сфере транзита, Иран готов расширять сотрудничество с соседними и региональными странами, заявил перед вылетом в Туркменистан для участия в Третьей конференции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

"У Ирана хорошие отношения с этими странами, и цель этой поездки - обсудить пути углубления сотрудничества, особенно в области транспорта и логистики"

- Мохаммад Реза Ареф

Иран может стать надежным региональным хабом для 32 развивающихся стран мира, которые не имеют прямого доступа к открытым морям, 8 из которых находятся в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии, поскольку страна находится на перекрестке трех континентов - Азии, Европы и Африки. Развитие международных транспортных коридоров будет выгодно всем странам региона, добавил он, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Этот и другие вопросы Ареф намерен обсудить в рамках своего визита в Туркменистан, также у него запланированы встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, руководством Туркменистана и рядом других глав государств.