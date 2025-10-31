Вестник Кавказа

Иран будет продолжать обогащать уран – Аракчи

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Иран не намерен идти на уступки в вопросе обогащения урана и будет продолжать процесс, заявил глава дипломатического ведомства ИРИ Аракчи.

Тегеран не намерен сворачивать обогащение урана, власти страны также не планируют поднимать вопрос об отказе от ракетной программы, рассказал глава иранской дипломатии Аббас Аракчи. 

"Мы не можем прекратить обогащение урана, и то, чего [противник] не получил военным путем, ему не добиться политическим"

– Аббас Аракчи 

Аракчи также отверг возможность переговоров по ракетной программе, так как Тегеран не намерен отказываться от ракетного вооружения. 

Глава МИД ИРИ также подчеркнул, что ядерные материалы по-прежнему находятся под завалами и не были транспортированы.

