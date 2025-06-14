И.о. министра транспорта РФ стал Никитин

Путин назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ, ранее Никитин был замминистра. Он может сменить Старовойта – президент готов поддержать кандидатуру.

Президент России Владимир Путин провел встречу с Андреем Никитиным и назначил его врио главы Минтранса, сообщает сегодня пресс-служба Кремля.

"Надеюсь, что Вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере"

– Путин

Российский лидер сообщил, что при поддержке парламента готов поддержать назначение Никитина министром.

Ранее сегодня стало известно, что президент подписал указ об освобождении от должности министра транспорта Романа Старовойта, который занимал пост с прошлого года. Никитин был его заместителем.

Ранее, с 2017 по начало 2025 года Никитин был губернатором Новгородской области. Он имеет ученую степень в экономике и опыт работы как в госсекторе, так и в коммерческих организациях.