Глава Минтранса РФ освобожден от должности

Согласно указу президента РФ, Роман Старовойт покидает пост главы Минтранса. Он занимал должность с 2024 года.
Глава Минтранса России Роман Старовойт освобожден от занимаемой должности, согласно указу президента РФ Владимира Путина. Документ об этом опубликован на портале правовой информации.
"Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации"
- указ президента России
О том, кто станет новым кандидатом на должность, не сообщается.
Напомним, что Роман Старовойт возглавлял министерство транспорта с 2024 года. Ранее он был губернатором Курской области.