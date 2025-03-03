Инвестор вложит 5 млрд рублей в логистический центр в Адыгее

На Кавказском инвестиционном форуме Адыгея подписала соглашение с инвестором о строительстве логистического центра и универсального склада. Он планирует вложить в проекты 5 и 7 млрд рублей.

В Адыгее создадут крупный логистический центр продовольственных и непродовольственных товаров и универсальный склад, согласно соглашениям, заключенным на КИФ-2025 в Минводах. Компания "Логистический центр Адыгея" вложит в проекты 5 и 7 млрд рублей, рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

"Подписали соглашение о реализации инвестпроекта по строительству логистического центра продовольственных и непродовольственных товаров стоимостью 5 млрд рублей. Инвестор планирует строительство универсального склада для хранения продовольственных и непродовольственных товаров компании Х5 в Адыгейске. Стоимость проекта – 7 млрд 150 млн рублей"

- Мурат Кумпилов

По его словам, оба проекта позволят создать 400 постоянных рабочих мест в республике.

Он также уточнил, что в Адыгее уже работают несколько крупных логистических центров, которые используются крупными сетевыми компаниями и онлайн-ретейлерами. Благодаря удобному местоположению республика привлекает инвесторов, желающих реализовать проекты в транспортной и логистической сферах, добавил Кумпилов.

Напомним, КИФ-2025 проходит в Минеральных Водах в Ставропольском крае 25-27 мая. Мероприятие организовано на территории выставочного центра "Минводыэкспо".