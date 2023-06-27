Импортное вино может подорожать в России уже летом

Иностранные поставки вина в Россию ждут повышенные таможенные пошлины.
Сегодня ставка пошлины - 12,5%, вопрос ее повышения обсуждает комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития РФ, конкретные цифры не называются. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, винный рынок в России останется стабильным.
Отечественная Ассоциация виноградарей и виноделов ранее выступила с предложением ограничить ввоз в страну вина из недружественных стран.
"В дискуссии участвуют все заинтересованные ведомства, в том числе Минфин и Минпромторг, который отвечает за торговлю. Но речь не идет о запрете импорта. Рассматривается вариант повышения пошлин"
– Сазанов
Он уточнил, что планируется найти сбалансированное решение, чтобы цены на импортное вино для граждан не выросли значительно. В будущем к обсуждению присоединится ФАС, будет проведен анализ ситуации на рынке.
Поднять пошлины на импортное вино в России могут до конца лета, добавил он в интервью "Российской газете".
Отметим, что основной иностранный поставщик вина в РФ - Грузия.