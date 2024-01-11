Вестник Кавказа

Госпошлина за развод в России может вырасти в восемь раз - СМИ

Госпошлина за развод в России может вырасти в восемь раз - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россиянам придется платить за развод в восемь раз больше. Госдума в первом чтении приняла поправки об увеличении госпошлины на развод.

В России почти в восемь раз могут повысить размер госпошлины, которую платят граждане за то, чтобы расторгнуть брак, передает РБК.

С предложением о значительном повышении пошлины на развод выступил Минфин РФ, предлагаемая поправка подразумевает увеличение пошлины до 5 тыс рублей. Госдума 20 июня приняла поправку в первом чтении.

Сейчас развод обходится россиянам в 650 рублей. Госпошлина может составить 5 тыс рублей для семей без несовершеннолетних детей.

Если поправки будут приняты, пошлина на развод в России может вырасти в восемь раз уже с 1 января следующего года.

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