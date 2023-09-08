Дефицит бюджета России 2023 оценили в Минфине

Дефицит федерального бюджета РФ в прошлом году превысил 3,2 трлн рублей, сообщают российские власти. Нефтегазовых доходов в 2023 году было получено меньше, а ненефтегазовых – больше, чем годом ранее.

Россия завершила 2023 год с бюджетным дефицитом в 3,24 трлн рублей, говорится на сайте Минфина.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 млрд рублей, что на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 год. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом - наблюдается устойчивая положительная динамика"

– ведомство

Что касается расходов, то в минувшем году они достигли суммы более 32,3 трлн рублей. Этот показатель оказался выше прошлогоднего на 4%.

Ранее Минфин оценивал дефицит бюджета РФ за месяцы с января по ноябрь в 878 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы

Объем нефтегазовых доходов оказался почти на четверть меньше, чем год назад, – 8,82 трлн рублей. Однако сумма значительно выше базового размера, который составляет 8 трлн рублей в год.

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В Минфине назвали причины сокращения нефтегазовых доходов. По данным ведомства, такая динамика объясняется высокими показателями 2022 года, снижением биржевых котировок на российскую нефть Urals, удешевлением и уменьшением экспорта газа.

В то же время в Минфине заверили, что в целом система устойчива к колебаниям доходов от продажи нефти газа. Этого удалось добиться за счет накопления дополнительных доходов во времена, когда цены были благоприятны, и задействования ФНБ.

Ненефтегазовые доходы

Эти доходы, напротив, выросли на четверть по сравнению с 2022-м. Их объем оказался больше запланированного на 18% и достиг 20,3 трлн рублей.

"Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области - в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)"

– Минфин