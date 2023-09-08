Дефицит бюджета России составит 2% по итогам года

Опубликовано: 13:03, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский бюджет завершит год с дефицитом в 2%. Мишустин отметил, что именно такой уровень прогнозировался в начале года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, насколько дефицитным будет бюджет страны по итогу года.

"Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза 2% ВВП"

– Мишустин

Бюджетный дефицит составит, таким образом, около 3 трлн рублей. В ближайшие годы выйти в профицит не удастся, однако в 2025 году нехватка бюджета снизится до 0,7%.

Сегодня в кабмине проходит совещание о проекте бюджета на будущий год и плановый период 2025-26 годов.