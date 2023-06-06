Минфин назвал сумму долга бюджета РФ

Опубликовано: 20:28, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предварительно дефицит российского бюджета в январе – мае составил 3,41 трлн рублей.

В соответствии с предварительными Минфина РФ, дефицит федерального бюджета в январе - мае 2023 года составил 3,41 трлн рублей

"По предварительной оценке объем доходов федерального бюджета в январе - мае 2023 года составил 9 818 млрд рублей, что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года (в мае 2023 г. +1,2% г/г). При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом - наблюдается устойчивая положительная динамика"

– российское финансовое ведомство

Минфин уточняется, что предварительно объем расходов федерального бюджета за пять месяцев 2023 года составил 13,229 трлн рублей. Эти данные на 27% превышают прошлогодние показатели. Соответственно дефицит бюджета за отчетный период предварительно достиг 3,41 трлн рублей.