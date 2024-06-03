Ильхам Алиев: на освобожденных землях Азербайджана восстанавливается жизнь

Президент Ильхам Алиев сообщил, что на освобожденных землях восстанавливается жизнь. Он сказал, что Карабах и Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов мира.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о возрождении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана.

Он отметил, что на освобожденных территориях страны восстанавливается жизнь, в возрожденные города и села вернулись бывший переселенцы.

Глава государства заявил, что к концу текущего года в регионе будут проживать минимум 20 тыс человек. Кроме того, Ильхам Алиев подчеркнул, что ведутся масштабные работы.

Президент сообщил, что Карабах и Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов мира.

Помимо этого, Ильхам Алиев сказал, что турецкие компании активно участвуют в создании дорожно-транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях.