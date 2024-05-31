Экозарядки для электромобилей заработали в Карабахе и Восточном Зангезуре

В освобожденных от армянской оккупации регионах Азербайджана заработали первые зарядные станции для электромобилей: они заработали в Карабахе и в Восточном Зангезуре и используют исключительно "зеленую" электроэнергию.

В преддверии предстоящего в стране COP29 в освобожденных от армянской оккупации районах Азербайджана заработали экологичные зарядные пункты для электромобилей, сообщили в ОАО "Азеришыг".

Все они получают электроэнергию для своей работы из экологически чистых возобновляемых источников "зеленой" энергетики, внося неоценимый вклад в защиту окружающей среды, передает Trend.

Теперь владельцы могут зарядить свои электромобили, число которых в стране неуклонно растет, не только в столице и ее окрестностях, но и на 6 станциях в Карабахе и Восточном Зангезуре - центрах цифрового управления электрической сети в Зангилане и Джабраиле, на подстанциях "Ходжалы" и "Шуша-1", на цифровой подстанции "Физули", а также на узловой подстанции "Гадрут".

В скором будущем здесь заработают новые станции, которые элементами зоны "зеленой" энергии, обеспечивающей светом и теплом их жителей.

Устанавливаемые ОАО "Азеришыг" мощные и быстрые зарядные станции со стабильным током зарядки по достоинству оценят не только владельцы нового вида транспорта, но и природа региона – они позволят сохранить в первозданном виде окружающую среду и всю экосистему Азербайджана.

Напомним, 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира", и власти страны предпринимают серьезные шаги в области развития альтернативных источников энергии.