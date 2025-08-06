Вестник Кавказа

Ильхам Алиев может посетить Казахстан в октябре

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев может посетить Казахстан в октябре. Баку и Астана уточняют детали визита.

В октябре может состояться государственный визит в Казахстан президента Азербайджана Ильхама Алиева, поведал советник пресс-секретаря лидера центральноазиатской республики Руслан Желдибай. 

"Этот вопрос поднимался во время недавнего телефонного разговора глав двух государств. В настоящее время стороны обговаривают конкретные сроки визита и его содержательную часть"

– Руслан Желдибай 

Отметим, что в прошлом году визит в Азербайджан совершил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе визита состоялось подписание соглашений о стратегическом партнерстве двух стран. 

Ранее в пресс-службе казахстанского лидера сообщили о планах Токаева посетить Россию в ноябре этого года. Визит будет посвящен развитию сотрудничества Москвы и Астаны.

