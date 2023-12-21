Ильхам Алиев изменил закон «О банках»

Азербайджанский лидер изменил АР «О банках». Известно, что редакции была подвержена 82.1.7 статья.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом внес изменения в закон Азербайджанской Республики «О банках».
Была изменена статья 82.1.7 соответствующего закона.
«Налоги в государственный бюджет, взносы обязательного государственного социального страхования и взносы по страхованию от безработицы во внебюджетные государственные фонды, а также суммы, подлежащие уплате в фонд обязательного медицинского страхования по взносам на обязательное медицинское страхование»
– Ильхам Алиев
Известно, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
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