Вестник Кавказа

Ильхам Алиев изменил закон «О банках»

Ильхам Алиев изменил закон «О банках»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский лидер изменил АР «О банках». Известно, что редакции была подвержена 82.1.7 статья.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом внес изменения в закон Азербайджанской Республики «О банках».

Была изменена статья 82.1.7 соответствующего закона.

«Налоги в государственный бюджет, взносы обязательного государственного социального страхования и взносы по страхованию от безработицы во внебюджетные государственные фонды, а также суммы, подлежащие уплате в фонд обязательного медицинского страхования по взносам на обязательное медицинское страхование»

– Ильхам Алиев

Известно, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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