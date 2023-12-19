Ильхаму Алиеву 62. Что он сделал за последние 20 лет?

Главное, чего ждали азербайджанцы от Ильхама Алиева, победившего на президентских выборах в 2003 году – решения проблемы Карабаха и освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации. На это понадобилось немало времени.
Освобождение Карабаха
Азербайджан основательно взялся за укрепление обороноспособности свой армии, заручился безоговорочной поддержкой братской Турции и других стран, закупал оружие, тренировал солдат, вел гибкую внешнюю политику.
Вторая карабахская война началась в конце сентября 2020 года, и закончилась после того, как азербайджанские войска заняли стратегический город Шуша. Трехстороннее мирное заявление было подписано Арменией и Азербайджаном при посредничестве России в Москве уже 9-10 ноября 2020 года.
Таким образом, Ильхам Алиев вписал своей имя в историю золотыми буквами как человек, благодаря которому на Южном Кавказе наступил мир. Сейчас он пытается решить две сопряженных с этой победой задачи – подписать мирный договор с Арменией для окончательного урегулирования конфликта и восстановить освобожденные от почти 30-летней оккупации территории Карабахского экономического района.
Восстановление Карабахского экономического района
Чуть более чем три года прошло со времени окончания 44-дневной войны, а на деоккупированных территориях уже проведены беспрецедентные по масштабу работы:
- строится необходимая инфраструктура
- возводится современное жилье
- открываются рабочие места.
Но главное - туда начали возвращаться люди, бежавшие от войны, со своими семьями. Сегодня на освобожденные территории уже вернулись тысячи бывших вынужденных переселенцев.
Международное признание
Победа и восстановление Карабаха стала возможной в том числе благодаря признанию правоты Азербайджана на международном уровне. Заручиться поддержкой многих стран мира помогла реализация и взаимовыгодных проектов в энергетической и других сферах. По сути, реализация инициатив Ильхама Алиева послужила экономическому развитию и укреплению международных позиций Азербайджана.
- Сейчас Азербайджан расширяет экспорт в Европу газа, разворачивает экспорт электроэнергии.
- Работают Южный газовый коридор, магистраль Баку-Тбилиси-Карс, а проект коридора «зеленой энергии» охватит и Каспийский, и Черноморский регионы.
- За 20 лет ВВП Азербайджана вырос почти в 17 раз, а ВВП в номинальном выражении вырос в 22 раза.
- Азербайджан был избран в состав Совета Безопасности ООН.
- В 2019 году стал председателем Движения Неприсоединения.
- Преобразование Организации тюркских государств, произошедшее в период председательства Азербайджана, также стало настоящим прорывом.
- Недавнее решение провести в Азербайджане COP29 - международную конференцию демонстрирует высокий геополитический авторитет Баку.
Коллектив "Вестника Кавказа" присоединяется к поздравлениям, которые поступают в адрес Ильхама Алиева со всего мира.