Ильхаму Алиеву 62. Что он сделал за последние 20 лет?

Сегодня 62-й день рождения отмечает Ильхам Алиев, в течение 20 лет возглавляющий Азербайджан. Бразды правления он принял от своего отца, общенационального лидера Гейдара Алиева и, по сути, стал продолжателем его начинаний. Расскажем, чего удалось добиться Азербайджану за минувшие два десятилетия.

Главное, чего ждали азербайджанцы от Ильхама Алиева, победившего на президентских выборах в 2003 году – решения проблемы Карабаха и освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации. На это понадобилось немало времени.

Освобождение Карабаха

Азербайджан основательно взялся за укрепление обороноспособности свой армии, заручился безоговорочной поддержкой братской Турции и других стран, закупал оружие, тренировал солдат, вел гибкую внешнюю политику.

Вторая карабахская война началась в конце сентября 2020 года, и закончилась после того, как азербайджанские войска заняли стратегический город Шуша. Трехстороннее мирное заявление было подписано Арменией и Азербайджаном при посредничестве России в Москве уже 9-10 ноября 2020 года.

Таким образом, Ильхам Алиев вписал своей имя в историю золотыми буквами как человек, благодаря которому на Южном Кавказе наступил мир. Сейчас он пытается решить две сопряженных с этой победой задачи – подписать мирный договор с Арменией для окончательного урегулирования конфликта и восстановить освобожденные от почти 30-летней оккупации территории Карабахского экономического района.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Восстановление Карабахского экономического района

Чуть более чем три года прошло со времени окончания 44-дневной войны, а на деоккупированных территориях уже проведены беспрецедентные по масштабу работы:

строится необходимая инфраструктура

возводится современное жилье

открываются рабочие места.

Но главное - туда начали возвращаться люди, бежавшие от войны, со своими семьями. Сегодня на освобожденные территории уже вернулись тысячи бывших вынужденных переселенцев.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Международное признание

Победа и восстановление Карабаха стала возможной в том числе благодаря признанию правоты Азербайджана на международном уровне. Заручиться поддержкой многих стран мира помогла реализация и взаимовыгодных проектов в энергетической и других сферах. По сути, реализация инициатив Ильхама Алиева послужила экономическому развитию и укреплению международных позиций Азербайджана.

Сейчас Азербайджан расширяет экспорт в Европу газа, разворачивает экспорт электроэнергии.

Работают Южный газовый коридор, магистраль Баку-Тбилиси-Карс, а проект коридора «зеленой энергии» охватит и Каспийский, и Черноморский регионы.

За 20 лет ВВП Азербайджана вырос почти в 17 раз, а ВВП в номинальном выражении вырос в 22 раза.

Азербайджан был избран в состав Совета Безопасности ООН.

В 2019 году стал председателем Движения Неприсоединения.

Преобразование Организации тюркских государств, произошедшее в период председательства Азербайджана, также стало настоящим прорывом.

Недавнее решение провести в Азербайджане COP29 - международную конференцию демонстрирует высокий геополитический авторитет Баку.

Коллектив "Вестника Кавказа" присоединяется к поздравлениям, которые поступают в адрес Ильхама Алиева со всего мира.