Путин: Азербайджан играет важную роль в регионе и международных делах

Президент РФ пообщался сегодня по телефону с коллегой из Азербайджана. В ходе беседы стороны заявили о текущем высоком уровне двусторонних отношений и выразили уверенность в их дальнейшем расширении.

Президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом сказано в сообщении, размещенном 24 декабря на сайте Кремля.

В ходе беседы глава российского государства пожелал лидеру Азербайджана новых успехов на занимаемом посту и здоровья.

Было отмечено, что стороны достигли высокого уровня отношений стратегического партнерства и союзничества. Они указали на то, что связи двух стран успешно развиваются в самых разных сферах. В частности, стороны выразили уверенность в дальнейшем расширении дружеских отношений между Москвой и Баку.

Российский лидер также направил Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму

"Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами"

– говорится в тексте