Азербайджан усилил продовольственную помощь России

Новая партия яиц из Азербайджана прибыла в Россию. 18 тонн продукции пересекли КПП "Яраг-Казмаляр". Первая партия была ввезена в Россию 19 декабря.

Пресс-служба Россельхознадзора сообщила о прибытии в Россию второй партии столовых яиц из Азербайджана.

В ведомстве отметили, что 18 тонн продукции пересекли пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" на границе двух стран 21 декабря. В дальнейшем партия яиц будет реализована в России.

Ранее в Россию прибыла первая партия яиц из Азербайджана. 36 тонн были ввезены в страну 19 декабря.

Напомним, в ноябре 2023 года Россия и Азербайджан приняли решение об открытии российского рынка для экспорта азербайджанских яиц.

Поставки позволят стабилизировать ценовую ситуацию в России. Кроме того, Минсельхоз обнулил пошлины на ввоз яиц в первом полугодии следующего года. Планируется ожидать стабилизацию цен на продукцию после нового года.