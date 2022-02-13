Грузия сохранила рейтинг BB с негативным прогнозом в Fitch

Fitch оставила главный рейтинг Грузии в режиме BB, не отменив и негативный прогноз из-за низких резервов и политической ситуации, которую агентство видит в рисковом ключе.

Ключевой государственный рейтинг Fitch Ratings – долговременный показатель дефолта эмитента в инвалюте – для Грузии был оставлен при последнем обновлении в статусе BB. При этом агентство решило оставить также негативный прогноз по динамике этого показателя.

В Fitch отметили, что в сравнении не только со странами более низких статусов, но и со странами статуса BB у Грузии высокий уровень экономразвития, не вызывающая опасений монетарная политика, крепкая финансовая система и небольшой госдолг. В первом триместре 2025 года экономика республики выросла на 8,8%.

В целом рост грузинской экономики в текущем году агентство оценивает в 5,6%. Инфляция будет на низком уровне весь год, около 3%.

Негативный прогноз связан со значительной долларизации экономики, что привносит внешние риски в грузинскую экономическую деятельность, недостаточными резервами и якобы значительной политической нестабильностью.

В соответствии с общим западным подходом к оценкам политической ситуации в Грузии, Fitch считает, что у республики есть явные проблемы из-за отсутствия оппозиции в парламенте, "общественной раздробленности", нового закона об иноагентах и ожидаемого запрета партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".