Грузия планирует возродить железнодорожное сообщение с Азербайджаном

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили сегодня в ходе своего визита в Азербайджан провела встречу с главой Минтранса страны Рашадом Набиевым, осудив с ним возобновление пассажироперевозок.

Азербайджану и Грузии необходимо возобновить пассажирское железнодорожное сообщение между столицами двух стран, заявила в ходе встречи в Баку с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым министр экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили.

"Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и дружественными странами. Мы придаем особое значение развитию сотрудничества в транспортной сфере"

- Мариам Квривишвили

Это станет значимым вкладом не только в транспортный сектор, но и в укрепление экономических и туристических связей между Грузией и Азербайджаном, отметила министр, передает Report.

Квривашвили затронула и ряд стратегических проектов, в том числе - расширение железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс, глубоководный порт Анаклия, а также новый международный аэропорт Тбилиси.

Министры поговорили о мерах по углублению сотрудничества в сфере связи, инноваций и информационных технологий, а также обсудили совместные инициативы и продвижение инновационного потенциала региона на международных платформах, говорится в сообщении.

Напомним, мы писали о том, что ранее планировалось: поезд Баку-Тбилиси, в состав которого войдут вагоны швейцарской фирмы Stadler, выйдет на маршрут 1 мая, однако в АЖД эту информацию не подтвердили, сославшись на закрытые границы. Поезда между Баку и Тбилиси не ходят с марта 2020 года из-за коронавирусных ограничений.

Стороны уже согласовали старт перевозок, хотя и продолжают обговаривать ряд деталей, в том числе тарифы на пассажирские перевозки. АО "Грузинская железная дорога" со своей стороны уже определила стоимость билета в одну сторону и направила тарифную сетку своим азербайджанским партнерам.