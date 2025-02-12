Поезд Тбилиси-Баку отправится в дни государственных праздников двух стран

Железнодорожные власти Грузии и Азербайджана определились с датой старта железнодорожного сообщения между столицами двух государств – оно будет приурочено к государственным праздникам.

Железнодорожное сообщение между Грузией и Азербайджаном стартует в конце мая и будет приурочено ко Дню независимости Грузии, отмечаемому 26 мая, и Дню республики Азербайджан, празднуемому в стране 28 мая, сообщает Первый канал со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Стороны уже согласовали старт перевозок, хотя и продолжают обговаривать ряд деталей, в том числе тарифы на пассажирские перевозки. АО "Грузинская железная дорога" со своей стороны уже определила стоимость билета в одну сторону и направила тарифную сетку своим азербайджанским партнерам, передает Sputnik Грузия.

ГЖД предлагает реализовывать билеты в купейный вагон по 50 лари ($18), а в спальный - по 70 лари ($25).

Какие цены предлагает ввести азербайджанская сторона, пока неизвестно.

Напомним, ранее планировалось, что поезд Баку-Тбилиси, в состав которого войдут вагоны швейцарской фирмы Stadler, выйдет на маршрут 1 мая, однако в АЖД эту информацию не подтвердили, сославшись на закрытые границы. Поезда между Баку и Тбилиси не ходят с марта 2020 года из-за коронавирусных ограничений.