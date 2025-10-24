Грузия отказалась участвовать в Парламентской ассамблее "Евронест" в Армении

Грузия объявила, что не будет принимать участие в проведении заседания Парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване. Причина в участии в мероприятии европейских парламентариев, считающих руководство Грузии нелегитимным.

В Тбилиси заявили, что Грузия не станет участницей 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи "Евронест", которая стартует 28 октября текущего года и пройдет в течение трех дней в Ереване. Об этом заявил Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.

По его словам, Грузия отказывается от участия в мероприятии, поскольку некоторые представители Европарламента в парламентской ассамблее не признали результаты парламентских выборов в Грузии, которые состоялись осенью прошлого 2024 года, назвав их нелегитимными и всячески способствовали дестабилизации демократических институтов в стране. Также Махашвили выразил мнение о том, что проведение Парламентской ассамблеи "Евронест" уже само по себе есть "антидемократическое поведение" и заявил о том, что некоторые делегаты, которые будут представлены на предстоящем мероприятии, сами поддерживали недавние общественные беспорядки в Грузии.

"Предоставляя площадку этим лицам, Евронест поощряет антидемократическое поведение, а также оправдывает насильственные или радикальные политические программы"

– Леван Махашвили

Парламентская ассамблея "Евронест" – это интеграционный проект организации Восточное партнерство, созданный ЕС, между странами Европейского Союза и его партнерами из Восточной Европы и постсоветского пространства.