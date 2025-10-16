В Грузии прошел оппозиционный митинг с участием Зурабишвили

В Тбилиси накануне вечером оппозиционеры провели митинг. Мероприятие было связано с годовщиной со дня проведения в Грузии выборов в парламент.

Сторонники грузинской оппозиции вечером 26 октября провели очередной митинг в центре Тбилиси.

Марш проходил под лозунгом "До конца, до победы!". Участники акции собрались у парламента Грузии. К ним присоединилась экс-президент страны Саломе Зурабишвили. Она выступила с речью, в которой заявила, что уже год власти Грузии нелегитимны.

Оппозиционерам удалось на время перекрыть автодвижение на проспекте Руставели. Отметим, что наказание за такие действия недавно ужесточили в Грузии.

Митинг продлился несколько часов, после чего оппозиционеры разошлись по домам.