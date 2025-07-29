Грузия будет лучше всех готова к членству в ЕС к 2030 году – Кобахидзе

Премьер-министр Грузии заявил, что Тбилиси будет лучше всех готова к вступлению в ЕС к 2030 году. Власти страны много для этого делают, в том числе проводят реформы в экономике.

Грузия будет лучше всех из стран-кандидатов на вступление в ЕС готова к членству в сообществе к 2030 году, рассказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по итогам участия в конференции ООН по развивающимся странам без выхода к морю.

"Для этого очень многое делается, в том числе проводятся экономические реформы. Мы за последние четыре года более чем на $11 млрд увеличили, например, разницу с экономикой Молдавии. Все эти шаги, реформы служат тому, чтобы Грузия стала членом Евросоюза"

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, что Грузия получила статус страны-кандидата на членство в ЕС в конце 2023 года. На фоне ухудшения отношений с Европой в ноябре 2024 года Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси приостанавливает процесс евроинтеграции до 2028 года. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране, малочисленные шествия проходят до сих пор.

Из-за заявления Кобахидзе Грузия не получила приглашения на конференцию, где будут подниматься вопросы расширения ЕС. Она состоится в Копенгагене в сентябре 2025 года.