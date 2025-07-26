Евросоюз будет расширяться без Грузии

В начале сентября Копенгаген примет конференцию по вопросам расширения ЕС. Грузия не получила приглашение, несмотря на статус страны-кандидата в члены Евросоюза.

Грузия не будет представлена на конференции по вопросам расширения Евросоюза, которая пройдет 1-2 сентября в Копенгагене, сообщило агентство IPN, ссылаясь на заявление МИД Дании.

Ожидается, что, помимо глав МИД 27 государств-членов ЕС, в конференции примут участие их коллеги из Украины, Турции, Молдавии и балканских стран.

В МИД Дании объяснили отказ от приглашения Тбилиси на конференцию прошлогодним заявлением премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке интеграции в ЕС. В Копенгагене "учли это обстоятельство при составлении списка стран-участниц".

В ходе брифинга спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил власти Дании во лжи. Он подчеркнул, что Грузия не заявляла о полном сворачивании процесса вступления в ЕС, она лишь отложила его до 2028 года.

"Дания была обязана пригласить Грузию на сентябрьскую конференцию по расширению ЕС"

- Шалва Папуашвили

Европейские перспективы Грузии

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что неприглашение Грузии на конференцию по вопросам расширения Евросоюза в Копенгагене отражает реалии, сложившиеся за последние годы в отношениях Тбилиси и Брюсселя.

"Исходя из нынешних реалий, неприглашение Грузии на эту конференцию не является для нее критичным фактом. Мы видим, что за последние 2-3 года отношения Тбилиси и ЕС ухудшились значительно. Европейские страны, в том числе Дания, не считают нынешние грузинские власти легитимными, поскольку не признают результаты парламентских выборов октября прошлого года. Особенно тут старается Швеция. Соответственно, есть опасение у руководства Грузии и грузинского народа, чтобы Европа будет пытаться ограничить суверенитета республики", - прежде всего сказал он.

"В принципе, вопрос о европейских перспективах сейчас поставлен довольно жестко: или членство Грузии в Евросоюзе, или суверенный курс развития страны. Грузинское общество и нынешнее грузинское правительство сделало выбор в пользу второго варианта. Поэтому такое отношение и неприглашение на эту конференцию является абсолютно не удивительным для Тбилиси, поскольку его поставили перед выбором или-или", - продолжил Васо Капанадзе.

"В итоге мы можем говорить о том, что вряд ли Грузия станет членом Евросоюза, исходя из нынешних раскладов и подхода стран ЕС к Грузии – настолько изменились отношения. Выбор для грузинского руководства и народа простой: либо идти дальше в сторону интеграции в ЕС, либо отказаться от своих принципов, от суверенного курса развития, от своих семейных и других традиционных ценностей. Грузинский народ с этим не согласен, а европейское сообщество не хочет этот выбор Грузии принять", - заключил политолог.