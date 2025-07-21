Грузия уличила ЕС в навешивании ярлыков

Власти Евросоюза буквально увиливают от ответов на вопросы, которые задает им народ Грузии, констатировал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Ранее спикер ЕС обвинил Тбилиси в распространении дезинформации, а также заявил, что грузинские власти озвучивают не имеющие под собой оснований обвинения по поводу роли Евросоюза в Грузии.
Также со стороны Брюсселя прозвучали слова о том, что в данный момент отношения между ЕС и Грузией подрываются с помощью конспирологических теорий "в российском стиле", а также посредством нарративов, порождающих разногласия, и этот процесс, уверены в ЕС, необходим тем, кто считает, что Грузия не должна идти по демократическому и европейскому пути.
"Вместо того, чтобы отвечать на законные вопросы грузинского народа, пресс-секретарь Евросоюза использует тактику навешивания ярлыка "российский", что само по себе является ответом на многое"
– Папуашвили
Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что если бы вопрос зависел от него, то он выслал бы посла ЕС в Грузии Павла Герчинского. Грузинский политик обвинил его в неуважении к государственности Грузии и во вмешательстве во внутренние дела страны.