Грузия уличила ЕС в навешивании ярлыков

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал, в чем заключается суть нынешней политики Европейского союза относительно Грузии. По его словам, Брюссель уходит от ответа на законные вопросы грузинского народа.

Власти Евросоюза буквально увиливают от ответов на вопросы, которые задает им народ Грузии, констатировал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Ранее спикер ЕС обвинил Тбилиси в распространении дезинформации, а также заявил, что грузинские власти озвучивают не имеющие под собой оснований обвинения по поводу роли Евросоюза в Грузии.

Также со стороны Брюсселя прозвучали слова о том, что в данный момент отношения между ЕС и Грузией подрываются с помощью конспирологических теорий "в российском стиле", а также посредством нарративов, порождающих разногласия, и этот процесс, уверены в ЕС, необходим тем, кто считает, что Грузия не должна идти по демократическому и европейскому пути.

"Вместо того, чтобы отвечать на законные вопросы грузинского народа, пресс-секретарь Евросоюза использует тактику навешивания ярлыка "российский", что само по себе является ответом на многое"

– Папуашвили

Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что если бы вопрос зависел от него, то он выслал бы посла ЕС в Грузии Павла Герчинского. Грузинский политик обвинил его в неуважении к государственности Грузии и во вмешательстве во внутренние дела страны.