Евросоюз ничего не добьется отменой безвиза – премьер Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе заявил, что Европа не добьется революции в Грузии отменой безвиза. Он отметил, что безвиз – единственное ощутимое преимущество для грузинского общества.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, что отменой безвизового режима Евросоюз не добьется революции в Грузии.

Он отметил, что сегодня общество сталкивается с ситуацией, когда приходится выбирать между стоянием в очереди за визой и спокойствием, стабильностью, развитием страны.

При этом руководитель грузинского правительства подчеркнул, что сделать выбор легко.

Кобахидзе сказал, что безвиз – это единственное ощутимое преимущество для граждан страны от процесса евроинтеграции.

Премьер добавил, что в случае отмены данного преимущества у Евросоюза для торговли ничего не будет.

"Они фактически выбросят последнюю карту и не добьются никаких результатов"

- Ираклий Кобахидзе