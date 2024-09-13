Горящее поле потушили под Пятигорском

Природные пожары не покидают Ставрополье: сегодня горело поле в Кавминводах, а точнее в окрестностях Пятигорска. Возгорание оказалось двойным – пламя занялось сразу в двух локациях.

Крупный природный пожар произошел сегодня днем неподалеку от Пятигорска, рассказали в пресс-службе МВД Ставрополья.

Возгорание началось сегодня утром, неподалеку от Пятигорска, около станицы Константиновская. Пламя охватило сухостой, причем одновременно в двух точках.

Огнеборцы оперативно прибыли на вызов. Вскоре они локализовали оба пожара: один на площади два гектара, второй, чуть более крупный, – три гектара.

Вскоре ведомство отчиталось и о локализации обоих пожаров.