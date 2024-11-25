Вестник Кавказа

Ереван раскрыл индийские планы Армении

Индийский слон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские дипломаты поздравили Нью-Дели с 75-летием индийской Конституции и выразили надежду на расширение и интенсификацию армяно-индийских связей. Они не уточнили, в каких сферах, помимо импорта оружия из Индии, Ереван хотел бы более тесных контактов с Нью-Дели.

По случаю 75-летия принятия Конституции Индии армянское внешнеполитическое ведомство написало в соцсетях о стремлении Еревана всемерно развивать контакты с Нью-Дели.

Армянские дипломаты заявили о "твердости" намерений правительства Никола Пашиняна сделать взаимодействие Республики Армения с Индией более активным и многообразным.

В МИД РА выразили уверенность в том, что армяно-индийские контакты строятся с обеих сторон на фундаменте межнациональной дружбы и обоюдного доверия, что и определяет позитивные перспективы для совершенствования отношений.

Напомним, что сам Никол Пашинян называет нынешние контакты Еревана и Нью-Дели, сводящиеся в основном к закупке Ереваном недорогого индийского оружия, новым уровнем отношений Армении и Индии. Связи активизировались после Карабахской войны, когда правительство Пашиняна стало искать поставщиков вооружений для новой милитаризации Армении. До этого ни о дружбе, ни о взаимном доверии между двумя странами слышать не приходилось.

Попытки Еревана привлечь внимание Индии связаны с политикой "диверсификации" армянских покровителей, в основе которой лежат антироссийские настроения команды Никола Пашиняна. Поскольку стать полноценной колонией Франции, Евросоюза или США Армении пока не удалось (западные спонсоры дают Пашиняну намного меньше денег, чем он просит), она приветствует любых крупных игроков, которые согласны контактировать с ней, в особенности в военной сфере.

То есть интерес к Индии у современных армянских властей исключительно конъюнктурный.

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