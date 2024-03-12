Материнский капитал с 1 февраля увеличится до 690 тыс рублей

В России проиндексировали маткапитал. С 1 февраля этого года на первого ребенка он составит более 690 тысяч рублей.

О том, какие будет материнский капитал в России с 1 февраля 2025 года, поведал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Вырастет помощь семьям с детьми. Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тысяч рублей, на второго и последующих - 912 тысяч"

– Михаил Мишустин

Маткапитал как мера господдержки семей с детьми действует в России с 1 января 2007 года. Размер выплат ежегодно индексируется.