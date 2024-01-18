В Новороссийске начали обрабатывать скоропортящиеся грузы

Группа компаний "Дело" начала обрабатывать скоропортящиеся грузы на своем зерновом терминале в Новороссийске – Россельхознадзор выдал оператору все необходимые для этого разрешения.

Мультимодальный транспортный оператор Рускон, входящий в Группу компаний "Дело", получил разрешение на обработку скоропортящихся грузов на своем зерновом терминале в Новороссийске, говорится в сообщении, поступившем из пресс-службы Группы компаний "Дело".

В январе из Турции прибыл первый паром с 29 рефрижераторными прицепами. Возможность осуществить перетарку (прямую операцию перегрузки товара из одного транспортного средства в другое без промежуточного размещения на складских площадях - ВК) груза с овощами и фруктами с парома на автотранспорт появилась после получения разрешений Россельхознадзора. Это первая обработка рефрижераторных прицепов на терминале.

Номенклатура обрабатываемых грузов зернового терминала планомерно расширяется, что дает его клиентам больше логистических возможностей, поддерживая при этом стабильно высокий объем экспорта зерна. Мощности позволяют выполнять необходимые требования для импорта и обработки различных типов грузов: от автотехники до скоропортящихся продуктов.

"Получение разрешения на фитосанитарный контроль и хранение фруктов и овощей на терминале ГК "Дело" в Новороссийске открывает новые возможности для расширения спектра услуг, предоставляемых клиентам"

- руководитель Рускон Сергей Березкин

Рускон продолжит развивать операционные возможности, уделяя особое внимание безопасности и соблюдению нормативных требований. Это позволит привлечь дополнительные грузопотоки и будет способствовать росту объемов обработки на терминале, отметили в Группе компаний.