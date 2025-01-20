В Северной Осетии восстановят исторический башенный комплекс

Башенный комплекс XVII-XVIII веков приведут в порядок в Северной Осетии. На территории исторических построек также откроют культурный центр, посвященный быту осетин.
В селе Хидикус Северной Осетии начнут восстанавливать башенный комплекс семьи Цаболовых, передали в в комитете по охране культурного наследия Северной Осетии.
Сообщается, что потомки старинного рода выкупили участок земли, где расположен башенный комплекс. Сооружения находятся вблизи монастыря.
Отмечается, что работы будут проводиться общественной организацией "Башня Цаболовых", которая выиграла президентский грант.
Реставрация стартует в конце года. Специалисты не только приведут в порядок облик исторической постройки, но также создадут музей быта с культурным центром, в рамках которого будут открыты мастерские народных промыслов.