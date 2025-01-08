Ледовый дворец пылал в Алматы

Пожар в Ледовом дворце тушили сегодня огнеборцы в Алматы. В ходе тушения пожарные спасли четырех детей: несовершеннолетних вывели из помещения, наполненного дымом, используя специальное оборудование.

Возгорание произошло сегодня в Ледовом дворце в городе Алматы на юге Казахстана, рассказали в МЧС республики.

Огонь занялся на первом этаже, в малом зале. Пламя охватило инвентарь для занятий спортом. Сотрудники и посетители сразу же, до приезда пожарных, эвакуировались в безопасное место.

"В ходе разведки и тушения возгорания звеньями газодымозащитной службы, при помощи спасательных колпаков спасено четверо детей несовершеннолетнего возраста"

– МЧС Казахстана

Пожар в итоге был успешно потушен. В ведомстве уточнили, что пламя распространилось на 40 кв м. При этом пожарным удалось не пустить его в расположенные рядом помещения, которые таким образом оказались спасены от огня.