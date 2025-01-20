Вестник Кавказа

Сварка привела к пожару в Крыму

Сварка привела к пожару в Крыму
© Фото: МЧС Крыма
Огненное ЧП случилось в Красногвардейском районе Крыма из-за искр, отлетевших в процессе сварки. Его виновник понесет ответственность.

Гараж загорелся из-за нарушения правил пожарной безопасности в Крыму, рассказали в МЧС республики.

Пожар случился в Красногвардейском районе. Его виновники проводили сварочные работы. Отлетающие в процессе искры угодили в салон легковой машины.

Автомобиль загорелся сразу же, вспыхнув, как факел, огонь мгновенно перебрался на сам гараж.

Пожарные справились с пламенем, которое, однако, успело уничтожить 18 кв м площади.

Видео: МЧС Крыма

"За нарушение требований пожарной безопасности гражданин будет привлечен к административной ответственности"

– МЧС

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