Вестник Кавказа

Дагестан обновил железнодорожный парк в 2024 году

Дагестан обновил железнодорожный парк в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане в 2024 году обновили парк железнодорожного пассажирского транспорта. Регион получил 4 новых электропоезда.

Парк железнодорожного пассажирского транспорта обновился в прошедшем году в Дагестане, сообщает издание РИА Дагестан.

Отмечается, что регион в 2024 году получил 4 новых электропоезда, еще столько же было поставлено в Ростовскую область.

В издании добавили, что подвижной состав ЭП3Д соответствует самым высоким требованиям пассажиров к комфорту передвижения, сюда входит и туризм.

Подчеркивается, что вагоны оснащены удобными современными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки крупногабаритных предметов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестанский футболист может перебраться в США

Дагестанский футболист может перебраться в США

Когда в Дагестане достроят склад Ozon?

Когда в Дагестане достроят склад Ozon?

Гостиницу без звезд закрыли в Махачкале

Гостиницу без звезд закрыли в Махачкале

Непогода привела к частичному закрытию горной дороги в Дагестане

Непогода привела к частичному закрытию горной дороги в Дагестане

На обновление электросетей Дагестана потребовалось 550 млн рублей

На обновление электросетей Дагестана потребовалось 550 млн рублей

В Цумадинский район вернулся газ

В Цумадинский район вернулся газ

Дагестанца Гаджиясулова выгнали из UFC

Дагестанца Гаджиясулова выгнали из UFC

Пять районов Дагестана лишатся света

Пять районов Дагестана лишатся света

Десятки сел Дагестана лишились газа из-за камнепада

Десятки сел Дагестана лишились газа из-за камнепада

За беспорядки в махачкалинском аэропорту судят еще пятерых человек на Ставрополье

За беспорядки в махачкалинском аэропорту судят еще пятерых человек на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы