Дагестан обновил железнодорожный парк в 2024 году

В Дагестане в 2024 году обновили парк железнодорожного пассажирского транспорта. Регион получил 4 новых электропоезда.

Парк железнодорожного пассажирского транспорта обновился в прошедшем году в Дагестане, сообщает издание РИА Дагестан.

Отмечается, что регион в 2024 году получил 4 новых электропоезда, еще столько же было поставлено в Ростовскую область.

В издании добавили, что подвижной состав ЭП3Д соответствует самым высоким требованиям пассажиров к комфорту передвижения, сюда входит и туризм.

Подчеркивается, что вагоны оснащены удобными современными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки крупногабаритных предметов.