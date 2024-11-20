В Грузии курортами признали 102 поселения

Грузинские власти присвоили курортный статус 102 поселениям страны. Около половины из них - климатические курорты.

В Грузии статус курорта официально получили более ста поселения.

Согласно постановлению правительства страны "О курортах", статус присвоен 102 поселениям, в том числе тем, что не находятся под контролем официального грузинского руководства.

В планах создание подробной карты и реестра грузинских курортов с такой информацией, как численность населения, экономическое положение, благоустроенность поселения.

Агентство развития курортов Минэкономики Грузии будет составлять рекомендации по развитию курортных территорий, реализовывать мероприятия на курортах, координировать сотрудничество бизнеса с местными властями, привлекать инвестиции, способствовать трудоустройству населения.

В список включены 58 бальнеологических или климато-бальнеологических здравниц и 44 климатических курортов.